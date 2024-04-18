Dolar
32.49
Euro
34.82
Altın
2,385.55
ETH/USDT
3,037.50
BTC/USDT
62,473.00
BIST 100
9,551.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da "İnsanlı Hava Platformları Töreni"nde konuşuyor (DRON) Kocaeli’de bulunan bir gıda toptancı deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Kocaeli’de bulunan bir gıda toptancı deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

BM Dünya Gıda Programı: Gazze'ye nisan ayında 392 yardım tırı girdi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), nisan ayında gıda yüklü 392 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Mahmut Geldi  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
BM Dünya Gıda Programı: Gazze'ye nisan ayında 392 yardım tırı girdi

İstanbul

WFP'nin X hesabından yapılan açıklamada, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bu hafta ilk defa Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 yardım konvoyunun girdiği belirtildi.

Söz konusu yardım konvoylarının yaklaşık 80 bin kişiye yetecek un ve gıda maddelerini taşıdığına işaret edilen açıklamada, "Gazze'ye nisan ayında gıda taşıyan 392 tır girdi." ifadeleri kullanıldı.

Bu rakamın geçen ay Gazze'ye ulaşan araç sayısıyla yaklaşık olarak aynı olduğu ancak ocak ayındaki araçların yarısına tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "Gazze'de açlığın önüne geçmenin tek yolu yardımların düzenli ve kesintisiz olarak ulaştırılması ve insani ateşkesin sağlanmasıdır." denildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye olarak Gazze'deki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı: AB ile diyalog, Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacak
Yunanistan askeri heyeti, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
Giresun'da kuyumcu silahlı iki kişi tarafından soyuldu

Benzer haberler

BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü

BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü

BM Dünya Gıda Programı: Gazze'ye nisan ayında 392 yardım tırı girdi

MEB'den Türkiye'ye getirilen Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

Gazze’nin Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önü

Gazze’nin Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önü
İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çektiği askerleri Refah'a göndereceklerini açıkladı

İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çektiği askerleri Refah'a göndereceklerini açıkladı
Büyükelçilerden AA'nın "Kanıt" belgeseline tebrik

Büyükelçilerden AA'nın "Kanıt" belgeseline tebrik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet