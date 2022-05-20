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Dünya

BM, diğer krizlerin Ukrayna nedeniyle ihmal edilmemesi konusunda uyarı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan insani ve siyasi kriz nedeniyle dünyanın diğer bölgelerindeki krizlerin ve yardıma muhtaç kişilerin ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.05.2022
BM, diğer krizlerin Ukrayna nedeniyle ihmal edilmemesi konusunda uyarı yaptı

Brüksel

Grandi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin kalkınmadan sorumlu bakanlarının toplantısına katıldı.

Toplantı girişinde gazetecilere açıklama yapan Grandi, dünya üzerinde sadece Ukrayna'da değil, birçok yerde krizler bulunduğunu söyledi.

Grandi, Avrupa ülkelerini, diğer bölgelere yardımları kısarak Ukrayna'ya aktarmaları halinde bulun daha sonra daha büyük maliyetleri olabileceği konusunda uyardı.

"Diğerlerini unutmamalıyız." diyen Grandi, Ukrayna krizinin gıda güvenliği, enerji fiyatları, fiyat artışları, istikrarsızlık gibi zaten kırılgan olan birçok duruma etkileri bulunduğunu hatırlattı.

Grandi, Ukrayna dışında Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya gibi birçok yerdeki insani krizlere de müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Grandi, örnek olarak, bugünkü toplantıdan hemen sonra Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili Bangladeş'e gidecek olmasını gösterdi.

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