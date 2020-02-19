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Dünya, Libya

BM, darbeci Hafter'in Trablus Limanı saldırısını kınadı

BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Bayram Altuğ   | 19.02.2020
BM, darbeci Hafter'in Trablus Limanı saldırısını kınadı

Cenevre

Birleşim Milletler, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

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