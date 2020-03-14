Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi

BM Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.

Betül Yürük   | 14.03.2020
BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.

New York'ta hem eyalet hem de New York City genelinde acil durum ilan edilmesi ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum kararının ardından, BM Genel Merkezi de salgın karşısında önlemlerini artırdı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, BM personeli, Manhattan'da bulunan binaya gelmeleri zorunlu olmadığı sürece 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışacak ve üç haftanın ardından durum yeniden gözden geçirilecek.

Öte yandan, genel merkezi New York'ta bulunan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da personeline evden çalışma direktifi verdi.

New York'ta koronavirüs vakası sayısı 421'e ulaşırken ABD genelinde vaka sayısı 2 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de yolcu gemilerinin limanlardan ayrılması 30 gün askıya alındı
BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi
Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi
FIFA'dan yeni koronavirüs kararı
Katar'da Kovid -19 vaka sayısı 320'ye yükseldi

Benzer haberler

BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi

BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

Katar'da Kovid -19 vaka sayısı 320'ye yükseldi

Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor

Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı
Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor

Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor