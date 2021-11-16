Dolar
10.30
Euro
11.66
Altın
1,850.35
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,685.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

BM: Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere karşı güç kullanılmamalı

Birleşmiş Milletler (BM), Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki göçmenlere karşı güç kullanılmaması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 16.11.2021
BM: Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere karşı güç kullanılmamalı

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Belarus- Polonya sınırındaki göçmenlerin durumu ve onlara yönelik muameleden endişe duyduklarını söyledi.

Sınırda bulunanlara onurlu bir şekilde muamele gösterilmesi gerektiğini belirten Haq, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütünün bu göçmenlerle görüşmesi gerektiğini bildirdi.

Haq, "Bu kişilerin ülkeler arasındaki anlaşmazlıklarda araç ya da piyon olarak kullanılmasını istemiyoruz. Hak ettikleri saygıyı görmüyorlar.'' ifadesini kullandı.

Polonya güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesine ilişkin ise Haq, söz konusu müdahaleyi henüz doğrulayamadıklarını ancak bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Haq, göçmenlere karşı güç kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek

Benzer haberler

BM: Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere karşı güç kullanılmamalı

BM: Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere karşı güç kullanılmamalı

Polonya hükümeti, Belarus sınırındaki krizin silahlı çatışmaya dönüşmesini beklemiyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler ormanlık alandaki kampa geri döndü

BM, Etiyopya'da OHAL kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi

BM, Etiyopya'da OHAL kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi
Lukaşenko ve Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Lukaşenko ve Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü
AB Adalet Divanından yargı bağımsızlığı konusunda Polonya'ya karşı yeni karar

AB Adalet Divanından yargı bağımsızlığı konusunda Polonya'ya karşı yeni karar