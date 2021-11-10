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Dünya

BM: Belarus-Polonya göçmen krizi siyasileştirilmemeli

Birleşmiş Milletler, Belerus ve Polonya arasında yaşanan göçmen krizinin siyasileştirilmemesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 10.11.2021
BM: Belarus-Polonya göçmen krizi siyasileştirilmemeli

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Göç ve mülteci konularının insani ilkeler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ele alınmasını gerektiğini söyleyen Dujarric, "Bu durum, siyasi amaçlar için kullanılmamalı ve iki ülke arasında gerilime neden olmamalı." dedi.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.

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