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Dünya

BM, Batı Şeria'da yaşanan şiddet eylemlerine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl 150 Filistinlinin öldürüldüğünü ve İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözümün aranamayacağını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan, Ömer Faruk Yıldız   | 15.12.2022
BM, Batı Şeria'da yaşanan şiddet eylemlerine tepki gösterdi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri ve aşırı güç kullanımının artmasına tepki gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, bu yılın 2005'ten bu yana en çok ölümün görüldüğü yıl olduğu vurgulanarak, "İşgal altındaki Batı Şeria'da, bu yıl İsrail güçleri tarafından 150 Filistinli öldürüldü, bunların 33'ü çocuktu. Bir çocuk ise ateş açan İsrail güçleri veya İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü. İsrailli yerleşimciler en az 2 Filistinliyi öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Batı Şeria'da 2022'de 5'i yerleşimci, 5'i ise asker olmak üzere 10 İsraillinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Yasadışı işgal bitene kadar işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere terörist olarak değil, korunan kişiler olarak muamele edilmesi gerektiğini İsrail'e hatırlatıyoruz. Silahlı ve maskeli İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine, okul yolundaki çocuklarına saldırıyor, mülklerini yok ediyor ve tüm toplumu çekinmeden, ceza almadan terörize ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

"İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözüm aranamaz"

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemi sayısının 2023'te daha fazla artacağı öngörüldü.

Ayrıca açıklamada, "İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözüm aranamaz. Bu durum, karar verici konumunda bulunanlar için uyarı işareti olması gereken bir gerçektir." uyarısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen şiddet eylemleri ve can kayıpları, BM bünyesinde 2005'ten bu yana kayda geçiriliyor.

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