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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, AB ülkelerine doğal gaz ve elektrik desteği çağrısında bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, Rus saldırıları sonucu enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'ya doğal gaz ve elektrik satın alması için destek vermeye davet etti.

Davit Kachkachishvili   | 15.12.2022
Zelenskiy, AB ülkelerine doğal gaz ve elektrik desteği çağrısında bulundu

Kiev

Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlanarak yaptığı konuşmada, AB ülkelerinin desteğiyle hava savunma sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek "Yeterince güçlü ve modern bir hava savunma sistemimiz olduğunda Rus terörünün temelini ortadan kaldırabileceğiz. Yani Rusya'nın başkalarını yok etme yeteneğini yok edeceğiz." dedi.

Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısını hedef alarak milyonlarca sivili felakete sürüklemeye çalıştığını vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzdeki 6 ay, geçtiğimiz süreçten daha fazla çaba gerektirecek. Öncelikle Rusya'nın enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB'nin enerji desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Zelenskiy, kış döneminde yaklaşık 800 bin avro değerinde elektriğin satın alınması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Özellikle Rus hava saldırılarının üretim alanında neden olduğu hasarı telafi etmek için kullanılan gaz hacminin satın alınması için desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık 2 milyar metreküp gaz lazım." ifadesini kullandı.

Ülkesine yönelik silah yardımının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, tank, topçu sistemleri, hava savunma sistemleri ile diğer ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yönelik finansal desteğin sürdürülmesini isterken, Rusya'ya yönelik de yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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