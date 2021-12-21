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Dünya

BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının önüne geçilmezse Gazze'de güvenlik durumunun ve mayıs ayından beri uygulanan ateşkesin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 21.12.2021
BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan şiddet olaylarının ve özellikle kötüye giden güvenlik durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Çatışmaların, saldırıların, askeri operasyonların ve İsrail'in yasadışı yerleşim birimi planlarının devam ettiğine dikkati çeken Wennesland, Filistin'deki mali ve ekonomik krizin, durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Tor Wennesland, "Bunun önüne geçilmezse, sadece Batı Şeria'da durum daha kötüye gitmekle kalmaz, bu dinamikler Gazze'deki güvenlik durumunu da etkileyebilir ve mayıs ayından beri süren ateşkesi tehlikeye atabilir. Tüm tarafların tansiyonu düşürmek ve sükuneti yeniden tesis etmek için derhal adım atması çok önemli." dedi.

Wennesland, 29 Eylül'den bu yana biri kadın, 4'ü çocuk 12 Filistinlinin, İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve 306 kişinin yaralandığını belirterek, İsrail tarafında ise 2 kişinin öldüğünü ve 39 kişinin yaralandığını kaydetti.

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