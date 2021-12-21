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Dünya

Boeing ve Airbus şirketlerinden ABD hükümetine 5G teknolojisi uyarısı

Islam Doğru   | 21.12.2021
Boeing ve Airbus şirketlerinden ABD hükümetine 5G teknolojisi uyarısı

New York

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketleri, ABD hükümetine 5G teknolojisinin havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Boeing’in CEO’su Dave Calhoun ile Airbus’ın CEO’su Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta, 5G teknolojisinin “havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki” yapacağı endişesi dile getirilerek “5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.” uyarısı yapıldı.

5G konusunda yapılan bir araştırmaya atıfta bulunulan mektupta, “Eğer Federal Havacılık Dairesi (FAA) 2019’da buna onay verseydi şimdiye kadar yaklaşık 345 bin yolcu uçağı ve 5 bin 400 kargo uçağı gecikme, sapma veya iptallerle karşı karşıya kalacaktı.” ifadesi paylaşıldı.

Mektupta, 5G teknolojisine geçişin ertelenmesi talep edilerek “Airbus ve Boeing, 5G girişimini anlamak için ABD'deki diğer havacılık endüstrisi paydaşlarıyla birlikte çalışıyor." açıklamasına yer verildi.

ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, 5 Ocak’tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyor.

Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.

Kablosuz endüstri grubunun önde gelen şirketlerinden CTIA'nın CEO’su Meredith Attwell Baker, geçen ay bloğundan yaptığı açıklamada, 5G teknolojisindeki gecikmenin gerçek zarara yol açacağını savunarak, “Girişimi bir yıl geriye itmek, pandemiden kurtulup yeniden inşa olmaya çalışan ekonomik büyümede 50 milyar dolar eksiltecektir." ifadesini paylaşmıştı.

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