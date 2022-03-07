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Dünya

BM, Afganistan'da Taliban ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Afganistan'da insan haklarını korumak için ülkede kontrolü ele geçiren Taliban ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.03.2022
BM, Afganistan'da Taliban ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan'daki insani durumu değerlendirdi.

Bachelet, ülkede çatışmaların büyük oranda azalmasına rağmen insan hakları durumunun hala endişe verici olduğunun altını çizerek, "Önceki hükümet üyeleri için daha önce defalarca güvenlik garantisi verilmesine rağmen, geçen yıl ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Birlikleri personelinin, fiili otoriteler tarafından yargısız infazla öldürüldüğü haberini aldık." dedi.

Ülkedeki Taliban geçici hükümetine hukuki sorumlulukları yerine getirme çağrısını sürdüreceğini vurgulayan Bachelet, özellikle kadınların eğitime katılımının ülkenin geleceği ve kalkınması için önem arz ettiğini kaydetti.

Bachelet, BM'nin bu süreçte ülkede faaliyet göstermesinin önemine dikkati çekerek, "Afganistan'daki insan hakları çalışanlarımız, Afgan halkının haklarının korunması ve desteklenmesi için fiili otoriteyle çalışmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.


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