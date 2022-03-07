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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Avrupa’ya 500 ek asker gönderecek

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Avrupa’ya 500 ek asker sevk edilmesi için orduya talimat verdiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 07.03.2022
ABD, Avrupa’ya 500 ek asker gönderecek

Washington

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, Rusya’nın şu anda Ukrayna çevresine yığdığı kuvvetin neredeyse tamamını Ukrayna topraklarına soktuğunu ve Rus ordusunun şu ana kadar Ukrayna’ya 625’ten fazla füze fırlattığını söyledi.

Savunma yetkilisi, Bakan Austin’in Avrupa’daki ABD güçlerine destek amacıyla 500 ek asker daha gönderilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Bu sevkiyatla birlikte ABD’nin Avrupa’daki toplam asker sayısının 100 bin civarına ulaştığını kaydeden yetkili, bu güce Yunanistan’ın Sauda üssüne gönderilen KC-135 tanker uçağı personeli ile Almanya’ya gönderilen bir bakım birliğinin ve diğer lojistik destek birliklerinin de dahil olduğunu söyledi.

Rusya’nın Suriye’den Ukrayna’da savaşmak üzere savaşçı topladığı iddialarına yanıt veren üst düzey yetkili, bu haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Yetkili, “Savaş için Suriyelileri toplamaya çalıştıklarını biliyoruz.” diye konuştu.

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