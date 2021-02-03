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Dünya

BM: Afganistan'da mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan hapishanelerindeki mahkumların işkence ve kötü muamele gördüğünü belirtti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.02.2021
BM: Afganistan'da mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor

Kabil

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan yazılı açıklamada, Afganistan hapishanelerindeki mahkumların hukuki sorunlarının görmezden gelindiği bildirildi.

Misyonun, Afgan hükümetinin kontrolündeki 63 hapishanede tutuklu bulunan mahkumlarla görüşerek bir rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, "Afganistan'da mahkumlara işkence ve kötü muamele yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

İşkence ve kötü muamelenin, Afganistan yasaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak hükümetin mahkumlara yönelik şiddetin azaltılması konusundaki çabalarına rağmen hapishanelerdeki işkencenin devam etmesinin endişe verici olduğu vurgulandı.

Taliban'ın kontrol ettiği hapishanelerdeki duruma ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi.

İşkence iddialarının en yoğun bildirildiği vilayetin Kandahar olduğuna işaret edilerek işkence ve kötü muameleye son verilmesi gerektiğini kaydetti.

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