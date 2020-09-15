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Dünya

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevine başladı

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni görevine bugün başladı. Bozkır, küresel bir kriz olan pandemiye karşı dayanışma, işbirliği ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirme mesajı verdi.

Betül Yürük   | 15.09.2020
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevine başladı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni görevine bugün başladı.

BM Genel Merkezinde düzenlenen törende Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı.

Bozkır, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının BM 75. Genel Kurulu için yapılan planları değiştirdiğini belirterek, ''Bugün maskelerimiz bize karşı karşıya olduğumuz çok ciddi bir tehdidi, kaybettiğimiz hayatları, üstesinden gelmemiz gereken sorunları ve hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyor.'' dedi.

Pandeminin, çok taraflı sistemi eleştirenlerce tek taraflı adımları meşrulaştırmak, uluslararası sistemleri zayıflatmak için kullanıldığını belirten Bozkır, bu dönemde uluslararası sistemlerin ve örgütlerin sorgulanır hala geldiğine, bu eleştirilerin dayanağının olduğuna ancak yanlış sonuçlara varıldığına dikkati çekti.

Küresel bir kriz olan pandemiye karşı dayanışma, işbirliği ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirme mesajı veren Bozkır, ''Hiçbir ülke bu pandemiyi tek başına yenemez. Sosyal mesafe uluslararası düzeyde yardımcı olmayacak. Tek taraflı adımlar pandemiyi sadece güçlendirir, bizi ortak hedefimizden uzaklaştırır. Bu tür kriz anlarında BM'nin merkezde olduğu çok taraflı işbirliğine ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirmek ortak sorumluluğumuz.'' dedi.

Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

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