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Dünya

ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi

ABD Hava Kuvvetlerinin, "Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı" kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi.

Kasım İleri   | 15.09.2020
ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi

Washington

ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi. 

Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.

Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.

ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.

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