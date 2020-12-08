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Dünya

BM 27 Aralık'ı 'Uluslararası Salgına Hazırlık Günü' ilan etti

BM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 27 Aralık'ı ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan etti.

Betül Yürük   | 08.12.2020
BM 27 Aralık'ı 'Uluslararası Salgına Hazırlık Günü' ilan etti

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Kovid-19 pandemisinden ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir salgına karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkati çeken bir karar kabul etti. 

Karar doğrultusunda 27 Aralık da ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan edildi.

Pandemi birinci yılına yaklaşırken, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınından şimdiye kadar 67 milyondan fazla kişi etkilendi ve 1 milyon 500 binin üzerinde kişisi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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