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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: 2 milyon 698 bin 280 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 698 bin 280 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 13.03.2022
BM: 2 milyon 698 bin 280 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-12 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 698 bin 280 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 655 bin 503, Macaristan'a 246 bin 206, Slovakya'ya 195 bin 980, Rusya'ya 105 bin 897, Moldova'ya 104 bin 929, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 938 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 698 bin 280 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

En az 579 sivil öldü

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-11 Mart arası en az 579 sivil hayatını kaybetti, 1002 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

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