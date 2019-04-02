Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.58
BIST 100
94,832.61
Altın
1,288.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: 113 milyondan fazla insan açlıkla boğuşuyor

BM, savaş ve doğal afetler dolayısıyla 53 ülkede 113 milyon insanın "akut açlık" çektiğini bildirdi.

Yusuf Hatip   | 02.04.2019
BM: 113 milyondan fazla insan açlıkla boğuşuyor

Brüksel

Birleşmiş Milletler (BM), başta Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afganistan olmak üzere küresel düzeyde 113 milyon insanın "akut açlık" çektiğini duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan "2019 Küresel Gıda Krizi Raporu"na göre, geçen yıl açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerin başında Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Nijerya ve Suriye geldi.

Raporda, bu 8 ülkede yaklaşık 72 milyon insanın akut açlık çektiği belirtilerek, yaşanan savaşlar, ekonomik çalkantılar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve güvenliğin sağlanamamasının açlık sıkıntısının ana nedenleri olduğu ifade edildi.

Açıklanan verilere göre, dünya genelinde 53 ülkede toplam 113 milyon insanın acil gıda ihtiyacı bulunuyor. Dünya genelinde 2017'de açlık sıkıntısı çeken insan sayısı ise toplam 124 milyondu.

Açlık krizinden en çok etkilenen ülke Yemen

Küresel düzeyde "akut açlık" durumundaki kişi sayısının en yüksek olduğu ülkenin 15,9 milyon ile Yemen olduğu aktarılan raporda, bu ülkeyi, 13,1 milyonla Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve 10,6 milyonla Afganistan'ın takip ettiği kaydedildi.

Ayrıca raporda "Çocukların beslenmesinde gözlenen akut ve kronik yetersizlik derin endişe kaynağı olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Yemen'de çocukların çatışmalardan korunması için anlaşma sağlandı

Yemen'de çocukların çatışmalardan korunması için anlaşma sağlandı

Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

'Türkiye birçok alanda Yemen'e destek verdi'

BM, Dadaab Mülteci Kampı'nın kapatılacağını doğruladı

BM, Dadaab Mülteci Kampı'nın kapatılacağını doğruladı
Türk Kızılayı CHP'li adayın 'Suriyelilere maaş' iddiasını yalanladı

Türk Kızılayı CHP'li adayın 'Suriyelilere maaş' iddiasını yalanladı
Yemen'de hastaneye hava saldırısı

Yemen'de hastaneye hava saldırısı