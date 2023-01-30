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Dünya

Blinken Kahire'de Sisi ile "İsrail-Filistin gerilimini" görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile son dönemde İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilimin düşürülmesi konusunu görüştü.

Ferdi Bayat   | 30.01.2023
Blinken Kahire'de Sisi ile "İsrail-Filistin gerilimini" görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, başta ikili ilişkiler olmak üzere siyasi, güvenlik konularının yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Sisi, Filistin meselesi hakkında son günlerde yaşanan gelişmelerin, sükunetin sağlanması ve tek taraflı uygulamaların önüne geçilebilmesi için siyasi yollarla çalışmalara başlamanın önemini gösterdiğini söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunduğu, adil ve kapsamlı bir çözüme yönelik tutumunda kararlı olduğunu kaydetti.

Hedasi Barajı meselesine de değinen Sisi, barajın doldurulması ve faaliyete geçirilmesine ilişkin yasal bir uzlaşmaya varılmasının gerekliliği konusunda ülkesinin tutumunun değişmediğini ifade etti. Sisi, söz konusu çözümün ortak çıkarlar çerçevesinde tüm tarafların (Mısır, Sudan ve Etiyopya) su ve kalkınma haklarının korunması gerektiğini belirterek, ABD'nin Hedasi Barajı krizinin çözümündeki rolünün önemini vurguladı.

Blinken'ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, ikili ilişkilerin yanı sıra siyasi, güvenlik ve bölgesel konularda da mevcut koordinasyonun artırılması arzusunu dile getirdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken da iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde Washington'un, Filistin ve İsrail arasında istikrarı sağlamak, sükuneti korumak ve durumu kontrol altına almak için Mısır ile yürütülen yoğun koordinasyona güvendiğini ifade etti.

Blinken, İsrail ve Filistin'i de kapsayan Orta Doğu ziyareti kapsamında dün başkent Kahire'ye gelmişti.

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