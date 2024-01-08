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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'de çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'de çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyledi

Ankara

ABC News'ün haberine göre, Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu gezisine işaret eden Blinken, görüşmelerin ortak noktasının; Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap "normalleşmesi ve entegrasyonu"nun ele alındığını aktararak, bunun için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

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