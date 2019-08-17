Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Halife Hafter güçlerinin bombaladığı Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu teyit ederek saldırıyı kınadı.

Moatazbellah Mohamed Elsayed Hussein Khalil,Gülşen Topçu   | 17.08.2019
Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

Trablus

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), General Halife Hafter güçlerinin saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etti.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, havalimanının Hafter güçlerinin iddia ettiği gibi askeri amaçlı kullanılıp kullanılmadığını incelemek üzere bir ekibin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, ekibin incelemelerinden sonra havalimanının sivil tesis olduğu ve askeri amaçlı kullanılmadığının teyit edildiği belirtildi.

Saldırı yüzünden havalimanının altyapısı ve pistinde büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Hafter güçlerinin havalimanına düzenlediği saldırı kınandı, siviller ve sivil tesislere yönelik saldırıların insan haklarına yönelik tehlikeli bir ihlal olduğu vurgulandı.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından dün yapılan açıklamada, Zuvara Havalimanı'nın Hafter güçlerine ait uçaklar tarafından bombalandığı ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyurulmuştu.

UMH Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ile UNSMIL'in, Zuvara Havalimanı saldırısında olduğu gibi doğrudan Hafter güçlerini kınayan bir açıklama yapmayarak olumsuz tarafsızlık yaptığı" ifade edilmişti.

Hafter güçleri, askeri amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle bir süredir ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına yönelik saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki

Libya UMH'den uluslararası topluma 'Hafter'in saldırılarına müdahale' çağrısı

Libya UMH'den uluslararası topluma 'Hafter'in saldırılarına müdahale' çağrısı
Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu

Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu
Libya'da UMH'den Hafter'e ateşkesi ihlal suçlaması

Libya'da UMH'den Hafter'e ateşkesi ihlal suçlaması