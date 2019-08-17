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Dünya

Afganistan'da düğün salonunda patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Halil Silahşör   | 17.08.2019
Afganistan'da düğün salonunda patlama

İstanbul

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu söyledi.

Rahimi, yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

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