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Dünya

Bir ABD savaş gemisinde daha Kovid-19 vakaları tespit edildi

ABD'nin güney açıklarında konuşlu "USS Kidd" adlı destroyerde görevli 18 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Gemi dezenfekte edilmek üzere limana çağrıldı

Kasım İleri   | 24.04.2020
Bir ABD savaş gemisinde daha Kovid-19 vakaları tespit edildi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Amerikan Donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda USS Kidd'deki 1 asker, St. Antonio'daki (California) bir sağlık tesisine nakledildi. Maalesef Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Donanma, Kidd gemisine bir sağlık ekibini sevk etti. Başka vakalar da var ama şu anda sayıları elimde değil." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hoffman, destroyerin dezenfekte edilmek üzere hızlı bir şekilde limana döneceğini aktardı.

ABD Donanması ise yaptığı açıklamada, gemide şimdilik 18 vakanın tespit edildiğini bildirdi.

USS Kidd destroyeri, geçen haftalarda Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için yapılan sevkiyat kapsamında ABD'nin güney açıklarına gönderilmişti.

Daha önce ABD'nin Nimmitz, Reagan ve Roosevelt uçak gemilerinde de Kovid-19 vakaları ortaya çıkmıştı.

ABD ordusu, hastane gemisini New York'tan çekiyor

Jonathan Hoffman, donanmanın geçen ay Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında New York'a sevk ettiği "USNS Comfort" hastane gemisini bu ay sonunda geri çekeceklerini bildirdi.

Gemideki doktorların şu anda tedavi gören 38 hastayı taburcu etmeye çalıştığını belirten Hoffman, geminin bakım için Norfolk'taki donanma üssüne gönderileceğini kaydetti.

ABD ordusundaki Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 213'e yükseldi

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, 3 bin 919'u asker, 1057'si sivil personel, 423'ü sözleşmeli personel ve 814'ü asker ailelerinin bireyleri olmak üzere ordudaki Kovid-19 vaka sayısının toplam 6 bin 213'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 26'ya çıktığı kaydedildi.

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