Dolar
12.04
Euro
13.68
Altın
1,806.86
ETH/USDT
3,957.10
BTC/USDT
48,499.00
BIST 100
1,804.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'in sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 23.12.2021
Biden'in sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Washington

Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum." yanıtını verdi.

Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır." şeklinde yanıtladı.

Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı
KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: 2021'den ders alınmalı, 2022 yeni bir dayanışma çağının başlangıcı olmalı
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

Benzer haberler

Biden'in sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Biden'in sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Blinken, Borrell ile Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik eylemlerini ve Çin'i görüştü

ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

ABD, Afgan halkına insani yardım akışını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı

ABD, Afgan halkına insani yardım akışını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı
AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak

AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak
ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı

ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı