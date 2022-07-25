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Dünya

Biden'ın neredeyse tüm Kovid-19 semptomlarını atlattığı belirtildi

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 25.07.2022
Biden'ın neredeyse tüm Kovid-19 semptomlarını atlattığı belirtildi

Washington DC

Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 4 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın semptomları şu anda neredeyse tamamen bitti." ifadesini kullandı.

Biden'ın şu anda sadece hafif burun tıkanıklığı ve minimal seviyede ses kısıklığı şikayeti olduğunu kaydeden O'Connor, Biden'ın tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiğini aktardı.


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