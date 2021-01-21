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Dünya

Biden'ı tebrik eden Japonya Başbakanı Suga'dan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD'nin 46. başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı tebrik mesajında, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yaptı.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.01.2021
Biden'ı tebrik eden Japonya Başbakanı Suga'dan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vurgusu

Tokyo

Başbakan Suga, sosyal medya hesabı Twitter'da yayımladığı mesajında, Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Suga mesajında, "Japonya ve ABD sıkı sıkıya bağlı ve evrensel değerleri paylaşan iki müttefiktir. İttifakımızı desteklemek, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifiği' hayata geçirmek için siz ve ekibinizle çalışmayı bekliyorum." dedi.

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan Suga, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği gibi küresel konularda Japonya ve ABD'nin yakın iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Ana muhalefet lideri ve Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Genel Başkanı Edano Yukio ise "Daha da ileri taşınacak çok katmanlı Japonya-ABD iş birliği, uluslararası toplumun tam potansiyeline kavuşmasına yardım edecek." ifadelerini kullandı.

Destek sözü

Geçen yıl 3 Kasım seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Suga, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." dediğini aktarmıştı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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