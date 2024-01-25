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Dünya

Biden yönetimi Türkiye’ye F- 16 satışına desteğini yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye'nin F16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek bir kez daha vurgulandı.

Mücahit Oktay  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Biden yönetimi Türkiye’ye F- 16 satışına desteğini yineledi

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, "Başkan Biden, Bakan Blinken, NATO'nun birlikte çalışabilirliğine önemli bir yatırım olarak gördüğümüz Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna desteğimizi açıkça ifade etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, "Bununla birlikte, silah satışlarının gözden geçirilmesinde ABD Kongresinin önemli bir role sahip olduğunun da farkındayız." dedi.

Vedant Patel, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onaylamasını "memnuniyetle" karşıladıklarını, Ankara'dan, söz konusu sürecin onay belgesinin en kısa zamanda başkent Washington'a gönderilmesini "sabırsızlıkla" beklediklerini ifade etti.

Patel, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bu süreci resmi olarak sonuçlandırmak için sistem içinde gerekli adımları atmasını ve Türkiye'nin onay belgesini Washington'da almayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu söyleyen Patel, "Türkiye'nin de NATO ittifakını kritik gördüğüne inanıyoruz. Bölgede sadece ittifak için değil, onun dışında da inanılmaz bir güvenlik ortağı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "düzenli görüşmelerde bulunduğunu" hatırlatarak, bundan sonrası için de "Türkiye ile bazı kilit alanlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini" kaydetti.

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