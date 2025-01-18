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Dünya

Biden yönetimi: TikTok kullanımı ülkede, ABD mülkiyeti altında devam etmeli

ABD'de Joe Biden yönetimi, Çin menşeli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un ülkedeki kullanımının, ABD mülkiyeti veya ulusal güvenlik endişelerini giderecek başka bir mülkiyet altında devam etmesi gerektiğini belirtti.

Irmak Akcan  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Biden yönetimi: TikTok kullanımı ülkede, ABD mülkiyeti altında devam etmeli

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, TikTok'un ABD'de yasaklanması konusundaki tutumunun aylardır açık ve net olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesinin, TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören Kongre kararını onaylamasına işaret edildi.

TikTok'un ABD'de kullanılmaya, şirketin yalnızca ABD mülkiyetinde veya Kongre'nin bu kararı alırken belirlediği ulusal güvenlik endişelerini giderecek başka bir mülkiyet altında olması halinde devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Kongre kararının uygulanmasının bir sonraki yönetimin takdirinde olduğu vurgulandı.

TikTok ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hem Biden Beyaz Saray hem de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların, TikTok'un 170 milyondan fazla ABD'li için kullanılabilirliğini sürdürmek için gerekli netliği ve güvenceyi sağlayamadığını belirtti.

Biden yönetiminin konuya ilişkin kesin bir açıklama yapması gerektiği kaydedilen açıklamada, aksi halde "TikTok 19 Ocak'ta karanlığa gömülmek zorunda kalacak." ifadesi kullanıldı

ABD Yüksek Mahkemesi, dün, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören Kongre kararını onaylamıştı.

Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

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