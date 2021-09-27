Dolar
8.82
Euro
10.32
Altın
1,751.99
ETH/USDT
3,025.40
BTC/USDT
43,210.00
BIST 100
1,391.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden yönetimi 700 bin düzensiz göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını sürdürecek

ABD'de Biden yönetimi federal mahkeme tarafından geçersiz bulunan yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programın devam ettirilmesi için yeni bir yasa çıkarılacağını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 27.09.2021
Biden yönetimi 700 bin düzensiz göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını sürdürecek Fotoğraf: Jorge S. Cabrera/AA

Washington

Barack Obama'nın başkanlığı döneminde çıkarılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan DACA, Joe Biden yönetiminde tartışılmaya devam ediyor.

Teksas Federal Mahkemesi tarafından "geçersiz" olduğu duyurulan yasanın bir benzerini ortaya koymak için Biden yönetimi harekete geçti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı yazılı açıklamada, göçmenleri korumak için Biden yönetiminin adımlarının devam ettiğini belirterek, DACA programının devamlılığının sağlanması için yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Texas Federal Bölge Yargıcı Andrew Hanen, 17 Temmuz'da Kongrenin hiçbir zaman Beyaz Saray'a, ABD'de yetkisiz olarak bulunan göçmenler için toplu yasal düzenleme yetkisi tanımadığı gerekçesiyle DACA'nın geçersiz olduğuna karar vermişti.

Yargıç Hanen, kararında, "DACA programı ne kadar popüler olursa olsun, bunun için uygun başlangıç noktası Kongre idi ve öyle de." ifadesine yer vermişti.

Mevcut DACA programından faydalananların karardan etkilenmeyeceği ve ileride statülerini yenileyebileceği kaydedilirken, Hanen'in kararının Joe Biden yönetimini, yeni DACA başvurularını onaylaması konusunda engelleyeceği belirtilmişti.

DACA, 700 bin yaşa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen ve 2012 Obama döneminde uygulamaya konulan program, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsıyor.

Biden’dan önceki Trump yönetimi de Eylül 2017'de DACA'nın anayasaya aykırı olduğunu savunarak programı bitirme kararı aldığını açıklamış ancak kararın yürütmesi San Francisco Federal Bölge Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Olayın taşındığı ABD Yüksek Mahkemesi 18 Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla, Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına hükmetmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı
Diyarbakır'da 12 yaş ve üstü öğrencilere yönelik aşı seferberliği başlatıldı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor

Benzer haberler

Biden yönetimi 700 bin düzensiz göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını sürdürecek

Biden yönetimi 700 bin düzensiz göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını sürdürecek

ABD Savunma Bakanı Austin Afganistan konusunda Kongrenin ifade verme çağrısını reddetti

Afganistan'dan çekilme süreci ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kongre üyelerinin tartışmasına neden oldu