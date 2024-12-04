Dolar
34.75
Euro
36.53
Altın
2,641.02
ETH/USDT
3,727.40
BTC/USDT
96,874.00
BIST 100
9,880.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da "Halkbank Gençİz Zirvesi"nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Biden, yerinden edilmiş Afrikalılar için 1 milyar dolarlık insani yardım açıkladı

Daha önce ertelenen Angola ziyareti kapsamında dün başkent Luana’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, "tarihi kuraklıklar nedeniyle yerlerinden edilen Afrikalılar için" 1 milyar dolardan fazla insani yardım paketi açıkladı.

Saadet Firdevs Aparı  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Biden, yerinden edilmiş Afrikalılar için 1 milyar dolarlık insani yardım açıkladı

İstanbul

Luanda'daki kölelik müzesini gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Biden, başkanlığı süresince Afrika kıtasıyla ortak ideallere ulaşmayı amaçlayan güçlü bir ortaklık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Biden konuşmasında, "tarihi kuraklıklar nedeniyle yerlerinden edilen Afrikalılar için" 1 milyar dolardan fazla insani yardım desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Karşılıklı ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirten Biden, asıl sorunun "ABD, Afrika için ne yapabilir değil, Afrika halkıyla birlikte ne yapabiliriz?" olması gerektiğini aktardı.

Biden, Afrikalı liderlerin yardımdan fazlasını, ülkelerine yatırım yapılmasını beklediğini ve ABD’nin de bu amaçla Afrika ülkeleriyle ilişkilerini genişlettiğini dile getirdi.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco’ya bölgedeki çatışmaların çözümünde arabuluculuk yapması çağrısında bulunan Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkmasından ötürü Lourenco'ya teşekkür etti.

Üç günlük ziyaret için Angola’da bulunan Biden, Angola'yı ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Kamuda ilave bir kademe ilerleme hakkı düzenlemesinden 950 bin çalışan yararlanabilecek
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti
Plato sahaları deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturuyor
Lokomotifler TCDD Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde 7 gün 24 saat takip ediliyor

Benzer haberler

Biden, yerinden edilmiş Afrikalılar için 1 milyar dolarlık insani yardım açıkladı

Biden, yerinden edilmiş Afrikalılar için 1 milyar dolarlık insani yardım açıkladı

UNRWA'ya göre, İsrail'in kuşattığı Gazze'nin kuzeyindeki 60 bin kişi için ölüm her köşede

İletişim Başkanı Altun'dan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti
AFAD, gıda krizinin derinleştiği Gazze'de Filistinlilere un dağıtımı gerçekleştirdi

AFAD, gıda krizinin derinleştiği Gazze'de Filistinlilere un dağıtımı gerçekleştirdi
Engelli bireyleri taşıyan Turistik Tuz Ekspresi Çankırı'ya geldi

Engelli bireyleri taşıyan Turistik Tuz Ekspresi Çankırı'ya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet