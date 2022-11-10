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Dünya

Biden ve Şi, 14 Kasım'da Bali'de görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.

Dildar Baykan Atalay   | 10.11.2022
Biden ve Şi, 14 Kasım'da Bali'de görüşecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.

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