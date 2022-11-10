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Dünya

Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü yüz yüze Türkçe derslerine yeniden başladı

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) yüz yüze Türkçe eğitim programı iki yıl aranın ardından yeniden başladı.

Mehmet Akif Turan   | 10.11.2022
Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü yüz yüze Türkçe derslerine yeniden başladı Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Tunus

Tunus YEE Koordinatörü Ali İhsan Çevik, pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen yüz yüze eğitime ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün başlatmış olduğumuz kurslarımıza önceki dönemlerde olduğu gibi yine yoğun bir ilgi oldu." dedi.

Hem yüz yüze hem de çevrim içi gruplarla eğitimi yeniden başlattıklarını kaydeden Çevik, "Çevrim içi kurslar sayesinde Tunus’un dışında dilimizi öğrenmek isteyenlere de ulaşma fırsatı yakaladık. Şu an Tunus’un en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına kadar her bölgesinden öğrencimiz var.” diye konuştu.

YEE olarak amaçlarının Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını arttırmak olduğunu söyleyen Çevik, Tunus’ta 2017 yılından bu yana sosyal kültürel programların yanı sıra Türkiye Türkçesinin öğretimi alanında faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

“Tunus ve Türkiye’nin kültürel olarak bir birine benziyor”

Tunus Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyan Türkçe öğrencilerinden Lilya Hazri, “Tunus ile Türkiye arasındaki birçok kültürel değişim programına katıldım. Tunus’ta Ali Bilhevan Kültür Merkezinde gençlerin ilgisini çeken projeler üzerinde çalıştım. Şimdi de çok sevdiğim Türk dilini öğrenmek için YEE derslere başladım.” ifadelerini kullandı.

Tunus ve Türkiye’nin kültürel olarak birbirine benzediğini söyleyen Lilya, Türk dilinin yanı sıra Türk kültürünü daha fazla öğrenmeyi hedeflediği için Türkçe kursuna başladığını söyledi.

Tunuslu iş kadını Sanda Belşaviş ise Türkiye’de yaşama hayalini gerçekleştirmek için kursa başladığını, daha önce 6 ay Bursa’da yaşadığını ve tekrar Türkiye’ye dönmek istediğini belirtti.

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