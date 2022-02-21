Biden ve Putin Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenecek zirvede görüşecek
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlenecek bir zirvede bir araya gelecek.
Paris/Kiev
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü ifade edildi.
Macron'un ilgili tarafların katılımıyla Biden ile Putin arasında Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin bir zirve düzenlenmesini önerdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu zirve önerisini kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, zirvenin içeriğinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat'ta yapılacak görüşmede hazırlanacağı aktarıldı.
Bu zirvenin düzenlenebilmesi için Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Macron'un tüm taraflarla görüşmelerin içeriğine hazırlanmaya çalışacağı kaydedildi.
Ukrayna, girişimi memnuniyetle karşıladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Toplantıdan somut kararlar beklediklerini ifade eden Kuleba, AB'nin Ukrayna'nın yalnız olmadığını gösteren, Rusya'ya gönderebileceği açık mesajlar olduğunu belirtti.
Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü ve Blinken'in kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenleme girişimi konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.
Girişimi memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Kuleba, "Umuyoruz ki iki devlet başkanı odadan Rusya'nın Ukrayna sınırlarından birliklerini çekeceği bir anlaşmayla çıkar. Bu, Rusya'nın gerginliği azaltmaya hazır olduğunun bir işareti olacaktır. Bu olmazsa Rusya gerilimi yükseltme mantığını devam ettirecek demektir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.