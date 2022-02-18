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Dünya

Biden, Ukrayna konusunda konuşma yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceği bir konuşma yapacak.

Dildar Baykan Atalay   | 18.02.2022
Biden, Ukrayna konusunda konuşma yapacak

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesinde, Biden'ın bugün yerel saat ile 16.00'da (TSİ 00.00) bir konuşma yapacağı bildirildi.

Güncellemede, Biden'ın konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer vereceği aktarıldı.

Öte yandan Biden'ın bugün Ukrayna konusunda NATO üyesi ülkelerin liderleri ile de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.

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