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Dünya

Biden, Putin'e Ukrayna konusundaki endişelerini iletti ve 'gerginliği azaltma' çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 13.04.2021
Biden, Putin'e Ukrayna konusundaki endişelerini iletti ve 'gerginliği azaltma' çağrısı yaptı

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bugün Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede birçok bölgesel ve küresel konunun ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, New START Anlaşmasının genişletilmesi ile ABD ve Rusya'nın silah kontrolü ve mevcut güvenlik meseleleri konusunda stratejik istikrar diyaloğunu sürdürme niyeti de dile getirildi." ifadesi kullanıldı.

Biden'dan Putin'e "üçüncü bir ülkede zirve" teklifi

Biden'ın görüşmede, Rusya'nın siber saldırılar ve seçimlere müdahale gibi eylemlerine karşılık olarak ABD'nin ulusal çıkarlarını savunma adına sert adımlar atacağının dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sarsılmaz taahhüdünün altını çizdi. Biden, Rusya'nın bir anda, işgal altındaki Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasından doğan endişelerimizi dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı." bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın, ABD'nin çıkarları doğrultusunda Rusya ile "istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurma" amacı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi tartışmak için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi teklif etti." ifadesine yer verildi.

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