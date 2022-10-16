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Dünya

Biden, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerde 'metodik' davranacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın, OPEC+ grubunun petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve "metodik" olacağını söyledi.

Islam Doğru   | 16.10.2022
Biden, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerde 'metodik' davranacak

New York

BD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve "metodik" olacağını söyledi.

Sullivan, CNN'deki "Birliğin Durumu" programına verdiği mülakatta, "Başkan aceleci davranmayacak. Metodik, stratejik hareket edecek ve Kongre'deki her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak." diye konuştu.

Biden'ın Kongre üyeleri ile yüz yüze oturup seçenekler üzerinde tartışacağını belirten Sullivan, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında seçeneklerin ABD güvenlik yardımındaki değişiklikleri de içerebileceğini kaydetti.

Jake Sullivan, gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde, Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyi planlamadığı bilgisini de paylaştı.

G20 Zirvesi 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak.

Biden, Veliaht Prens Bin Selman ile en son 15 Temmuz'da Cidde'deki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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