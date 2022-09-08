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Dünya

Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Japonya ve Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar ile Avrupa'ya gaz tedariki konusunu görüştü.

Dildar Baykan Atalay   | 08.09.2022
Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, bugün Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un yanı sıra Fransa ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler ile görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna'ya askeri ve mali yardımların, Rusya'ya ise yaptırımların sürdürülmesine vurgu yapılan görüşmede liderler, Avrupa'ya düşük maliyetli ve sürdürülebilir gaz tedariki konusunu da ele aldı.

Ayrıca Biden görüşmede Truss'a İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu konusundaki endişelerini dile getirdi ve dualarının Kraliçe ile olduğunu iletti.

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