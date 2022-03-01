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Dünya

Biden, ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını bu akşam yapacak

Dildar Baykan Atalay   | 01.03.2022
Biden, ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını bu akşam yapacak

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ilk kez bu akşam Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasını yapacak.

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerine bu akşam Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda ulusa seslenecek.

Biden'ın konuşmasının Washington DC yerel saatiyle 21.00'de başlaması bekleniyor.

Biden'ın konuşmasında ne bekleniyor?

Konuşmasını iç kamuoyunda pandemi ve yüksek enflasyonun dış politikada ise Rusya-Ukrayna krizinin patlak verdiği bir dönemde yapacak olan Biden'ın başlıca konu başlıklarının da "yüksek enflasyon" ve "Kovid-19" yorgunluğu olacağı düşünülüyor.

Dış politikada da en önemli konu başlığı Rusya-Ukrayna savaşı olacak Biden'ın Rusya'ya yönelik atılan sert adımları ve Ukrayna'ya sağlanan yardımları değerlendirmesi bekleniyor.

Biden'ın konuşmasında ilk Yüksek Mahkeme Yargıcı adayı Ketanji Brown Jackson'a da değinmesi bekleniyor. Jackson, ABD tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın olma özelliği taşıyor.

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