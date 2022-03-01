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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Guterres, Ukrayna halkı için BM'nin büyük yardım planını açıkladı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Askeri operasyonlardan etkilenen ve yerinden edilen 6 milyondan fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna içinde 1,1 milyar dolar, sınırları aşan Ukraynalılar için de 551 milyon dolar talep ediyoruz." dedi.

Mücahit Oktay   | 01.03.2022
Guterres, Ukrayna halkı için BM'nin büyük yardım planını açıkladı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da gelecek aylarda oluşacak insani kriz için planlanan büyük yardım paketini açıkladı.

BM'nin Cenevre'deki merkezinde "İnsani Yardım Çağrısı ve Bölgesel Mülteci Müdahale Planının Ortak Tanıtımı" başlıklı toplantıya New York'tan çevrim içi katılan Guterres, Ukrayna'daki savaş nedeniyle milyonlarca insanın yardıma muhtaç hale geleceğini, bunun için büyük bütçeli yardım planları oluşturduklarını belirtti.

Guterres, "Son askeri saldırıdan önce bile, insani yardım kuruluşları Ukrayna'nın doğusunda 3 milyon kişiye ulaşıyordu. Şimdi bu programları genişletip büyüteceğiz ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan her yerde yeni operasyonlar kuracağız." dedi.

BM Genel Sekreteri, "Üç ay içinde askeri operasyonlardan etkilenen ve yerinden edilen 6 milyondan fazla insanın artan insani ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna içinde 1,1 milyar dolar, sınırları aşan Ukraynalılar için de 551 milyon dolar talep ediyoruz." diye konuştu.

Dünya Gıda Programının (WFP) ilk sevkiyatının Türkiye'den Ukrayna'ya yola çıktığını anlatan Guterres, tüm insani yardım çalışanlarının güvende olması, korunması ve hareket özgürlüğünün garanti altına alınmasının önemini vurgulayarak, "WFP, buğdayının yarısından fazlasını Ukrayna'dan satın alıyor. Hasadın aksaması fiyatları ve küresel açlığı artırabilir." ifadelerini kullandı.

En etkili insani yardımın silahları susturmak olduğunu söyleyen ve askerlerin kışlalarına geri dönmesi çağrısını yineleyen Guterres, her zamankinden daha fazla, her yerde barış için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

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