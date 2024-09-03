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Başbakan Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası imzalaması talebiyle, Batı Kudüs'te Netanyahu’nun konutu yakınlarında protesto gösterisi düzenleniyor
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Dünya

Biden, Gizli Servis'in, kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.

Hakan Çopur  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Biden, Gizli Servis'in, kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi

Washington DC

Başkan Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.

Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.

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