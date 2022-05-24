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Dünya

Biden 'geçici moda değil' dediği Quad'ın gelişmesini umuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" oluşumunun, "geçici bir moda olmadığını" ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğunu kaydetti.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.05.2022
Biden 'geçici moda değil' dediği Quad'ın gelişmesini umuyor

Japan

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Başbakan Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" Liderler Zirvesi düzenleniyor.

ABD Başkanı Biden, Avustralya'nın yeni Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katılacağı zirvede bölgesel politikalar ele alınacak.

Zirvenin basına açık bölümünde konuşan ve "Quad iş birliğinin önemine" dikkati çeken Biden, oluşumun "geçici bir moda olmadığını ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğunu" söyledi.

Zirvede, "Mutlakiyete karşı demokrasinin nasıl başarılacağının" ele alınacağını kaydeden Biden, Hint-Pasifik'te dost demokrasilerle, ortak değer ve vizyonlarını koruyacaklarını vurguladı.

Kişida'dan ASEAN çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, "Quad güven ve kararlılığının bölgedeki demokrasilere güç verdiğini" belirterek, ortak hedefin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" olduğunu dile getirdi.

Anthony Albanese de yeni Avustralya hükümetinin, "daha güçlü ve daha dirençli Hint-Pasifik için Quad'a desteği sürdüreceğini" belirterek, "partnerliğimiz demokrasi, hukukun üstünlüğünü temel alıyor" dedi.

Ev sahibi Başbakan Kişida ise, Rusya-Ukrayna krizine benzer şekilde, Hint-Pasifik bölgesinin "saldırı eylemlerinden kaçınması gerektiğini" kaydetti.

Quad'ın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefine bağlılığının önemini vurgulayan Kişida, oluşumun, acil bölgesel sorunlarda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle de çalışması çağrısı yaptı.

Albanese'ye espri

Öte yandan ülkesindeki genel seçimleri hafta sonu kazanan Albanese'nin, hemen göreve başlayıp, ilk uluslararası toplantısına dahil olması da liderler arasında espri konusu oldu.

Bu duruma gülümseyerek anlatan Biden, "Başbakan Albanese, sizi ilk Quad toplantınızda ağırlıyoruz. Yemin ettiniz, uçağa bindiniz. Eğer ki uyuya kalırsanız, sorun değil." ifadelerini kullandı.

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