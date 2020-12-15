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Dünya

Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek.

Betül Yürük   | 15.12.2020
Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek

New York

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçti. 

Buttigieg, ABD Senatosunda onaylanması durumunda ilk LGBT bakan olacak.

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.

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