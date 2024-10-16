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Dünya

Biden, ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü gerçekleştirecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü, Angola ziyaretini ise aralık ayında gerçekleştireceği bildirildi.

Hakan Çopur  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Biden, ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü gerçekleştirecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Biden'ın daha önce ertelenen Almanya ve Angola ziyaretlerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

ABD'li sözcü, Biden'ın Almanya ziyaretini cuma günü yapacağını, bu ziyaretindeki görüşmelerinde odak noktasının Ukrayna olacağını belirtti.

Biden'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geleceğini söyleyen Jean-Pierre, bu görüşmelerde hem ABD-Almanya ilişkilerinin hem de Ukrayna'ya destek konusunun kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

Jean-Pierre, aralık ayının ilk haftasında Biden'ın Angola'ya gideceğini ve başkan olarak Afrika'ya yapacağı bu ilk ziyarette ABD ile Afrika arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Biden, Helene ve Milton kasırgalarının etkilediği eyaletlerde yürütülen çalışmaları takip etmek ve bu bölgeleri ziyaret etmek amacıyla Almanya ve Angola gezilerini ertelemişti.

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