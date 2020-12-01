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Dünya

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Betül Yürük   | 01.12.2020
Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

New York

Joe Biden'ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik eden Guterres'e teşekkür etti. 

Biden ve Guterres, ABD ve BM arasında yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim değişikliği, insani yardımlar, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin sağlanması ve krizlerin çözümü gibi acil küresel sorunlar için güçlü ortaklığın gerekliliğini görüştü.

Joe Biden ayrıca, Etiyopya'da artan çatışmalardan ve sivillere etkisinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.


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