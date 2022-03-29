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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşını görüştü.

Kasım İleri   | 29.03.2022
Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

Washington DC

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler." ifadelerine yer verildi.

Liderlerin, hem Ukrayna içinde hem de diğer ülkelere sığınan Ukraynalı sığınmacılara insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdikleri belirtilen açıklamada, "Liderler, Mariupol'daki sivillere insani yardım ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut sıkıntılar ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar." denildi.

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