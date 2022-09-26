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Dünya

Biden, 1 Aralık'ta Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 26.09.2022
Biden, 1 Aralık'ta Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayacak

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, söz konusu görüşmeyi duyurdu.

Biden ve eşi Jill Biden'ın 1 Ocak'ta Beyaz Saray'da Macron ve eşini ağırlayacağını belirten Jean-Pierre, bunun, Biden yönetimi döneminde Macron'un ABD'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacağını söyledi.

Söz konusu görüşmede ABD'nin en eski müttefiklerinden biri olan Fransa ile ikili ilişkilerinin ele alınacağını kaydeden Jean-Pierre, iki liderin ikili ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını belirtti.

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