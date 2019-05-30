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Dünya

Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe veren kişi öldü

ABD'de, dün Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dildar Baykan   | 30.05.2019
Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe veren kişi öldü

New York

ABD emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, dün Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta kendini ateşe veren Arnav Gupta'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

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