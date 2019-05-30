Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe veren kişi öldü
ABD'de, dün Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
New York
ABD emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, dün Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta kendini ateşe veren Arnav Gupta'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.