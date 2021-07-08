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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Afganistan işgali itirafı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan işgalinin sona ermesiyle "bir zafer ilanı" yapmayacaklarını belirterek, işgal için "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." dedi.

Kasım İleri   | 08.07.2021
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Afganistan işgali itirafı

Washington

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Psaki, ABD ordusu ile Afganistan'ın işgalinden bu yana çalışmış olan çoğunluğu tercümanlardan oluşan Afganların özel vize süreçlerine hız verdiklerini söyledi.

Psaki, "Kongre ile de yakın çalışıyoruz bu konuda. Binlerce Afganı aileleri ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak." diye konuştu.

Hangi ülkelerden bahsettiği konusunda detay vermeyen Psaki, bu taşınma sürecinin ise ağustos itibariyle başlayacağını kaydetti.

ABD'nin Pasifik'teki Guam adası dahil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da Afganların geçici olarak götürüleceği ülkeler olduğu iddia ediliyor.

"Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş"

ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten beklediklerini dile getiren Psaki, "Bugün aldığımız kararı (Afganistan'dan çekilme) almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu." diye konuştu.

Psaki, Afganistan savaşı için bir zafer ilanı yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." ifadelerini kullandı.


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