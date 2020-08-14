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Dünya

Berlin'de yapılan geçici Kovid-19 hastanesi basına tanıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle inşa edilen 488 yatak kapasiteli geçici hastane, diplomatik temsilcilere ve gazetecilere tanıtıldı.

Cüneyt Karadağ   | 14.08.2020
Berlin'de yapılan geçici Kovid-19 hastanesi basına tanıtıldı

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle inşa edilen 488 yatak kapasiteli geçici hastane, diplomatik temsilcilere ve gazetecilere tanıtıldı.

Eyalet Başbakanı Michael Müller ve Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı tarafından gezdirilen hastanenin teknik donanımı ve faaliyet merkezi hakkında bilgiler verildi.

Müller, tanıtım sonrası yaptığı açıklamada, Berlin ile kardeş kent olan İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile hastanenin yapımı konusunda yakın temasta bulunduklarını ve projenin paylaşımını yaptıklarını aktardı.

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da kentte haftada 56 bin Kovid-19 testi yapma imkanının bulunduğunu belirtti.

Kovid-19 hastanesinin hizmet vermeye hazır olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Biz burayı çok kısa sürede yaptık ancak umuyorum virüs azalır da hastaneyi kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

Kovid-19 vaka sayısının artması durumunda kullanılacak

Fuar alanına 12 bin metrekarelik alanda kurulan hastanede, 488 kişi tedavi edilebilecek, sadece Kovid-19 hastaları kabul edilecek.

Mevcut hastanelerin Kovid-19 hastalarına şu an yeterli hizmet vermesi dolayısıyla henüz kullanıma açılmayan hastane, Kovid-19 vaka sayısının çok artması durumunda kullanılacak.

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