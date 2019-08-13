Euro
6.31
Dolar
5.63
BIST 100
99,405.03
Altın
1,525.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 13.08.2019
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi.

37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı

Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı

Pitbull sahibini ağır yaraladı, polis müdahale ederek kurtardı

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
Almanya ve Türkiye yapay zekada buluşacak

Almanya ve Türkiye yapay zekada buluşacak
Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit

Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit